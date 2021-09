Rinnovo Dybala, si continua a trattare: la proposta della Juve

Dopo l’addio di Ronaldo e la chiusura del mercato, resta la questione Dybala in casa Juve: lo scenario, le richieste e l’incontro

La Juventus punta tutto su Paulo Dybala. L’addio di Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United, investe l’argentino del ruolo di leader tecnico della Juventus ma resta da risolvere la questione rinnovo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un incontro tra la dirigenza e Jorge Antun all’inizio della prossima settimana: ancora distanza con le cifre (la Juve offre 7 milioni più 2 di bonus, Dybala vorrebbe arrivare a 10 con contratto a salire per superare De Ligt); da limare anche la durata con la Joya che vorrebbe prolungare fino al 2026 mentre la Juve offre un anno in meno.

