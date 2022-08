Rinnovo Fagioli, ora è UFFICIALE: c’è l’annuncio della Juventus

Rinnovo Fagioli, adesso è UFFICIALE. Il centrocampista ha prolungato il proprio contratto con la Juve fino al 2026

Come anticipato nei giorni scorsi da Juventusnews24, era in programma per oggi l’incontro definitivo per il rinnovo di Nicolò Fagioli, che ha portato alla tanto sospirata fumata bianca.

Tramite i suoi canali ufficiali, infatti, il club bianconero ha annunciato la firma del centrocampista, che ha prolungato il proprio accordo fino al giugno del 2026.