Rinnovo Giroud, si avvicina l’accordo: Lazio e Inter attendono

Rinnovo Giroud, si avvicina l’accordo con il Chelsea: Lazio e Inter attendono nuovi sviluppi sulla situazione del francese

Olivier Giroud e il Chelsea potrebbero trovare un accordo. L’attaccante francese, come riportato da football.london, cercherà di trovare una soluzione visto che sarà in scadenza il 30 giugno.

Inter e Lazio, entrambe interessate all’attaccante ex Arsenal, monitorano la situazione. Il giocatore potrebbe non voler lasciare Londra, ma tutto dipenderà anche dal lockdown in Inghilterra e da come verranno gestiti i contratti al termine dell’emergenza.