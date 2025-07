Rinnovo Kean, la Fiorentina rimane ottimista! Ecco le richieste del centravanti viola - Calcio News 24

Rinnovo Kean, primo incontro positivo con la Fiorentina: la trattativa entra nel vivo

Il tema del rinnovo Kean è ufficialmente sul tavolo. Nella giornata di ieri, al Viola Park è andato in scena il primo confronto tra la dirigenza della Fiorentina e gli agenti di Moise Kean. L’incontro, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, è stato definito costruttivo e ricco di spunti utili per impostare una trattativa che si preannuncia lunga, ma con la volontà condivisa di arrivare a un accordo.

La Fiorentina ha fatto il primo passo presentando un’offerta formale: contratto fino al 2030 con uno stipendio di circa 4 milioni di euro netti a stagione. Una proposta che testimonia la volontà del club viola di puntare con decisione sull’ex attaccante della Juventus, protagonista di una crescita significativa nell’ultima stagione.

Dal canto suo, Kean ha ribadito l’intenzione di proseguire la sua avventura a Firenze, ma ha avanzato alcune richieste. Il punto principale di divergenza riguarda la durata del contratto: il giocatore preferirebbe un accordo fino al 2029, mentre la società vorrebbe legarlo per un anno in più. Anche sulla parte economica ci sono ancora delle distanze: Kean, che poche settimane fa ha rifiutato un’offerta monstre da 15 milioni annui proveniente dall’Arabia Saudita, chiede un ingaggio leggermente superiore rispetto ai 4 milioni proposti.

Il primo incontro, comunque, ha permesso di chiarire le rispettive posizioni. Il rinnovo Kean non è una questione semplice da risolvere in pochi giorni, ma la volontà comune di proseguire insieme getta basi solide per l’evoluzione del dialogo. La Fiorentina riconosce in Kean un elemento chiave per il futuro del progetto tecnico, e il giocatore, a sua volta, si sente finalmente centrale in un ambiente che gli offre fiducia e continuità.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti. Il rinnovo Kean rappresenta una priorità per il club gigliato, desideroso di blindare il suo attaccante prima dell’inizio ufficiale della stagione. I margini per chiudere positivamente ci sono, ma serviranno pazienza e diplomazia.