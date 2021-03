Rinnovo Kessie: il Milan vuole blindarlo, Arsenal e United lo mettono nel mirino

Il Milan vuole blindare Franck Kessie: dopo la prova contro lo United crescono gli ammiratori dell’ivoriano

Il Milan vuole blindare Franck Kessie. La Gazzetta dello Sport scrive: «Kessie incanta anche in Europa. Numeri da star, il Milan spinge per il rinnovo». E ancora: «La prova di Manchester lo ha consacrato. Per club, Pioli e compagni è una colonna. E si lavora al nuovo contratto fino al 2026».

INGHILTERRA ATTENTA- Secondo il quotidiano ci sarebbero Manchester United ed Arsenal sull’ivoriano, il quale giovedì sera ha incantato anche con un bellissimo goal. Goal a parte, si è preso lo scettro del protagonista ed ora il Milan dovrà affrettarsi a rinnovare il suo contratto con relativo aumento di ingaggio da 2,2 a 3 milioni di euro stagionali.