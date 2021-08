Rinnovo Kessie: il punto dopo l’incontro tra il giocatore e la dirigenza

Franck Kessie si è recato quest’oggi a Casa Milan per parlare del suo rinnovo con il club rossonero: il punto dopo l’incontro

Dopo la brutta notizia dell’infortunio rimediato ieri in allenamento, Franck Kessie si è recato a Casa Milan per parlare con Maldini e Massara.

Come riporta Sky Sport l’ivoriano ha parlato con i dirigenti della questione contrattuale, attualmente delicata visto che è in scadenza 2022. Non ci sono stati passi avanti, ma neanche indietro, per una situazione destinata a evolversi, partendo dalla base della volontà di entrambe le parti di continuare assieme. Sia il club che il giocatore infatti vorrebbero trovare un accordo per il rinnovo, in modo da cominciare con la massima serenità la nuova stagione. Kessie continua a chiedere 6 milioni e la società sembrerebbe intenzionata ad accontentarlo.