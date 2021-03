Rinnovo Kessie: incontro tra il Milan e l’agente del centrocampista. Le ultime

Rinnovo Kessie: il Milan ha incontrato gli agenti dell’ivoriano, il punto sul futuro del centrocampista rossonero

Poche istanti fa è terminato l’incontro tra Milan e George Atangana, agente di Franck Kessie, per discutere sul rinnovo del contratto con esito positivo. L’ivoriano guadagna 2,2 milioni di euro netti stagionali.

Lo scopo per l’ex Atalanta sarebbe quello di percepire almeno il doppio. Il club di Via Aldo Rossi avrebbe presentato un’offerta che stando a quanto riferisce Sky Sport, non basterebbe per convincere il 79 rossonero. Filtra comunque ottimismo per l’ottima riuscita dell’operazione.