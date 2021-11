Rinnovo Insigne, ottimismo Napoli. Ma c’è distanza economica

Rinnovo Insigne, in casa Napoli c’è ottimismo sulla buona riuscita della trattativa. Ma, al momento, c’è distanza sulle cifre

Come riferito da Radio Kiss Kiss, il Napoli è al lavoro per il rinnovo di Lorenzo Insigne. La volontà di entrambe le parti sarebbe quella di continuare insieme.

Cauto ottimismo in casa azzurra, ma la distanza economica tra le due parti, in questo momento, non è ancora stata colmata. Se ne parlerà ancora nelle prossime settimane, ma al momento un addio appare più lontano.