Calciomercato Bologna, Lucumì rinnoverà con la squadra rossoblu? Ecco la situazione attuale

Calciomercato Bologna, si accelera per il rinnovo di Lucumí. Il club vuole blindare il suo leader difensivo

Nel vivo del Calciomercato Bologna, uno dei dossier più delicati riguarda il rinnovo di Jhon Lucumí, colonna portante della difesa rossoblù. Con la pausa dei campionati, la dirigenza felsinea ha l’occasione di intensificare i contatti con l’agente del centrale colombiano e provare a sbloccare una trattativa che, ad oggi, rimane complessa e densa di sfumature.

Il nodo principale nasce da quanto accaduto in estate: Lucumí avrebbe accettato volentieri la proposta del Sunderland, pronto a garantirgli un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro a stagione. Tuttavia, il Bologna ha scelto di resistere fino all’ultimo giorno di mercato, respingendo un’offerta ritenuta significativa per il cartellino del giocatore. Una mossa dettata dalla volontà di non privarsi del suo leader difensivo, soprattutto alla luce della crescita esponenziale mostrata da quando veste la maglia rossoblù.

Ed è proprio qui che si inserisce l’attuale strategia del club nel contesto del Calciomercato Bologna: Lucumí oggi percepisce uno stipendio che si aggira sugli 800 mila euro netti, una cifra distante dai parametri di mercato per un difensore del suo livello. La società ha quindi messo sul tavolo una proposta di rinnovo che potrebbe portare i suoi emolumenti intorno a 1.6 milioni di euro più bonus, riconoscendo così il valore tecnico e l’importanza del giocatore all’interno dello spogliatoio.

Nonostante la volontà del Bologna di blindarlo, sia il calciatore sia il suo agente hanno preferito prendersi del tempo per riflettere. La situazione non è banale: le prestazioni di Lucumí, che sta confermando leadership e personalità anche in assenza di Beukema, non stanno passando inosservate. Diversi club, soprattutto della Premier League, continuano a monitorare il suo rendimento e una sua eventuale disponibilità potrebbe ravvivare il mercato già nella sessione di gennaio. Non a caso il procuratore, Simone Rondanini, ha dichiarato: “Dobbiamo decidere con i tempi giusti”, lasciando intendere che la decisione finale non sarà immediata.

Per il Calciomercato Bologna, trattenere Lucumí rappresenta una priorità tecnica e strategica. Il club è consapevole che costruire continuità difensiva passa attraverso il mantenimento dei suoi pezzi pregiati, e l’ex Genk è oggi uno dei simboli della crescita rossoblù. Le prossime settimane saranno decisive: tra incontri, proposte e valutazioni di mercato, il futuro del difensore resta un tema caldo e centrale nelle dinamiche societarie. Una cosa però è chiara: il Bologna farà di tutto per non perdere uno dei suoi pilastri.

LEGGI ANCHE: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A