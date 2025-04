Calciomercato Napoli. Rinnovo Meret, parla l’agente: «Ogni anno cresce, ma da anni non dimostra una cosa»

Ai microfoni di Radio Sportiva, Federico Pastorello, agente tra gli altri anche di Alex Meret, ha parlato sul futuro del portiere del Napoli e delle recenti dichiarazioni di Antonio Conte sui partenopei.

RINNOVO MERET – «Alex come portiere ogni anno cresce sotto tutti i punti di vista, era già un grande portiere anni fa, anche lui non è un personaggio, è molto discreto, e in questo il calcio a volte lo penalizza. Ma da anni dimostra il suo valore e quanto può dare, ha vinto uno scudetto, ah giocato la Champions e lo hanno sempre confermato come titolare molti allenatori. È un portiere importante anche in chiave nazionale».

Le dichiazioni di Conte “a Napoli tante cose non si possono fare” – «È una dichiarazione importante, ma è un’affermazione che hanno pensato un po’ tutti. Quando si è primi in classifica e arriva il mercato di gennaio ci si attende dei rinforzi. La partenza di Kvara ha indebolito la squadra e non può aver certamente fatto contento Conte. Come allenatore ha un po’ di rammarico evidentemente e di amarezza da questo punto di vista»