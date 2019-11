Rinnovo Milik, l’attaccante e il Napoli vicini all’accordo: i dettagli

Rinnovo Milik, l’accordo tra l’attaccante e il Napoli è a un passo. Il polacco pronto alla firma fino al 2024: manca l’ultimo dettaglio

Dopo settimane di dubbi sul futuro, adesso il rinnovo contrattuale di Arek Milik sembra a un passo. È quanto fa sapere l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come sia pronto l’accordo fino al 2024.

Manca ancora qualche piccolo dettaglio per ufficializzare il tutto, come la clausola rescissoria per l’estero. Il Napoli vorrebbe piazzarla a 120 milioni di euro, il polacco potrebbe presto accettare.