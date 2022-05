Rinnovo Opsina, la richiesta del portiere e le idee del Napoli

In casa Napoli tiene banco la situazione del rinnovo di Ospina: le richieste del giocatore sono alte, ecco l’idea degli azzurri

Diverse squadre hanno chiesto info agli agenti, che prima vogliono capire le intenzioni del Napoli. La richiesta per l’ingaggio da parte del giocatore è di 3 milioni annui, cifra ritenuta al momento alta dalla società come riportato dal Corriere del Mezzogiorno.