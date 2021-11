Rinnovo Perisic, il croato: «Penso al presente, ma parliamo con la società»

Ivan Perisic, esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity del suo possibile rinnovo con il club

RINNOVO – «Sono concentrato sul presente. Parliamo con la società, non lo so, tutto è possibile. Vedremo nelle prossime settimane ma dobbiamo essere concentrati fino a gennaio, questo serve anche per il futuro».