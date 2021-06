Carlo Pinsoglio è vicino a rinnovare il proprio contratto con la Juventus. La trattativa sarebbe sulla buona strada. Atteso l’annuncio

Carlo Pinsoglio è vicino a rinnovare il proprio contratto con la Juventus, come appreso da JuventusNews24.com. La trattativa per il rinnovo del terzo portiere dei bianconeri starebbe facendo passi in avanti significativi.

L’annuncio del rinnovo contrattuale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni da parte del club bianconero, con Carlo Pinsoglio che sarebbe confermato nel ruolo di terzo portiere. Trattativa, quindi, in via di definizione nei prossimi giorni.