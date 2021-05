Rinnovo Ranieri: tanti nodi da sciogliere con la Sampdoria, le ultime

Il rinnovo di Ranieri ha un esito ancora imprevedibile: tanti i problemi da risolvere per la Sampdoria, poche le possibilità di trattativa

Quattro punti da discutere. Tre problemi da risolvere. Il rinnovo di Claudio Ranieri è tutto tranne che scontato, date le posizioni delle parti e la difficoltà di trovare un punto di incontro. Il tecnico della Sampdoria, per il momento, non ha esaminato proposte, ha lasciato agire il suo agente, Luca Bascherini, come rivela Il Secolo XIX.

Dei quattro punti in discussione il progetto è quello che sembra preoccupare meno, data la disponibilità di Ranieri a calarsi in qualsiasi sarà l’obiettivo della prossima stagione. Certo, parallelamente il tecnico vorrà rassicurazioni sul mercato, ma Massimo Ferrero ha già messo le mani avanti. I tre nodi più duri da sciogliere sono legati alla durata del contratto, ingaggio ed eventuali bonus. Ranieri vorrebbe riconfermare il suo attuale contratto, il presidente doriano giocare a ribasso. Alla fine la cifra potrebbe restare la stessa, ma distribuita diversamente tra fisso e bonus. Se le parti non arriveranno a un accordo entro il termine della stagione, probabilmente, sarà addio.