Rinnovo Romagnoli: la richiesta di Raiola al Milan. Le ultime

Rinnovo Romagnoli: il contratto del capitano rossonero scadrà nel 2022. Raiola chiede 5 milioni a stagione al Milan

Il Milan sta vivendo un presente entusiasmante caratterizzato dal primo posto in classifica ma non smette di pensare anche al futuro. In questo senso il lavoro svolto dalla dirigenza rossonero per il prolungamento dei contratti in scadenza di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu sono un chiaro segnale ma non basta.

Nel 2022 infatti anche il contratto di Alessio Romagnoli andrà in scadenza e presto il Milan, per tutelarsi, dovrà iniziare a discutere del rinnovo. Al momento la trattativa non sembra partire con il piede giusto: l’agente Mino Raiola chiede per il centrale rossonero un prolungamento da 5 milioni di euro, attualmente ne percepisce 2,5, una cifra che la dirigenza rossonera non è ancora sicura di accettare.