Rinnovo Spalletti, domani l’annuncio: tutti i dettagli dell’accordo con la Juve! Il retroscena sulla promessa fatta ad Elkann

Rinnovo Spalletti, domani l’annuncio: tutti i dettagli dell’accordo stretto con la Juve! Ha già firmato: il retroscena sulla promessa fatta ad Elkann

L’accordo è stato siglato: Luciano Spalletti e la Juventus proseguiranno insieme fino al 2028, un rinnovo che non è solo una formalità, ma un segnale forte a tutto il campionato. Blindando il tecnico toscano prima ancora di aver raggiunto matematicamente l’obiettivo Champions League, il club bianconero manda un messaggio chiaro e risoluto: Spalletti è il perno su cui costruire il futuro della Juventus. Il rinnovo arriva a mettere fine alle voci di mercato e a confermare l’uomo giusto per riportare la squadra ai vertici. A parlarne è Tuttosport.

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Spalletti e la promessa a John Elkann

Il tecnico ha deciso di restare a Torino per onorare una promessa fatta a John Elkann. Dopo una lunga attesa di trofei, la Juventus vede in Spalletti il leader ideale per restituire alla squadra quella mentalità vincente che sembrava persa dal 2020. Il mister, da parte sua, ha trovato nella Juventus il posto ideale per concludere la sua carriera, riscattando la sua esperienza in Nazionale e confermando che il suo stile di gioco è ancora il migliore in Italia.

Il piano per il futuro della Juventus

Il nuovo contratto, che prevede un ingaggio di 6 milioni di euro netti a stagione, rappresenta un impegno concreto per il futuro della Juventus. Questo è un passo avanti rispetto ai 5 milioni legati alla qualificazione in Champions League, a dimostrazione che il club punta a rafforzarsi ulteriormente. Il progetto di Spalletti prevede almeno sei rinforzi mirati, con l’obiettivo di creare una squadra più esperta e competitiva. Se il club riuscirà a qualificarsi per la Champions League, verrà lanciato l’assalto ai grandi nomi; in caso contrario, l’attenzione si concentrerà su giocatori a parametro zero. Spalletti si concentra ora sulla costanza, per far sì che le ottime prestazioni del primo tempo contro il Genoa diventino la norma. L’annuncio ufficiale del rinnovo arriverà nei prossimi giorni, ma Spalletti non vuole distrazioni: l’obiettivo scudetto è già fissato.