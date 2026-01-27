Rinnovo Spalletti Juve: strada ormai tracciata per il futuro del tecnico. Ha fatto tre richieste sul mercato, i dettagli!

Rinnovo Spalletti Juve: definito il futuro del tecnico. Intanto sono tre le richieste sul mercato, tutti i dettagli!

La vittoria convincente contro il Napoli ha spazzato via ogni residua incertezza alla Continassa: Luciano Spalletti è l’uomo giusto, non solo per il presente, ma per aprire un nuovo ciclo vincente. Quella che a ottobre era nata come una “scommessa” di otto mesi per raddrizzare la stagione, si è trasformata in un progetto solido. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha esplicitato nelle ultime ore la volontà di blindare l’allenatore toscano con un contratto a lungo termine, con scadenza fissata almeno al 2028.

L’asse Spalletti-Yildiz: destini incrociati

La strategia della Juventus non è solo legata ai risultati del campo, ma a una visione politica precisa. Il rinnovo di Spalletti è considerato il miglior “assist” possibile per sbloccare definitivamente la trattativa con Kenan Yildiz. Il talento turco classe 2005 vede nella permanenza del tecnico la garanzia necessaria per il suo futuro. Se firma Spalletti, firma anche Yildiz (fino al 2031): un doppio colpo che blinderebbe il patrimonio tecnico ed economico della società per il prossimo lustro.

Le richieste del tecnico: garanzie, non solo soldi

Se la società ha fretta di chiudere per trasmettere stabilità, Spalletti predica calma. Forte della credibilità acquisita, l’allenatore chiede garanzie tecniche precise per trasformare la Juve in una corazzata da Champions. Non si tratta solo di adeguare l’ingaggio (oggi fermo a 3 milioni), ma di condividere le strategie per giugno. Tre i punti cardine messi sul tavolo dal mister:

Operazione Tonali : L’obiettivo numero uno per il centrocampo è Sandro Tonali , l’ex milanista attualmente al Newcastle, considerato il leader ideale per la mediana.

: L’obiettivo numero uno per il centrocampo è , l’ex milanista attualmente al Newcastle, considerato il leader ideale per la mediana. Il nuovo bomber : Serve risolvere il rebus del numero 9 con un profilo di caratura internazionale che garantisca i gol pesanti.

: Serve risolvere il rebus del numero 9 con un profilo di caratura internazionale che garantisca i gol pesanti. Blindature interne: Priorità ai rinnovi dei giocatori chiave per evitare impoverimenti tecnici.

La strada è tracciata: la Juventus vuole correre, Spalletti attende le garanzie giuste, ma la volontà comune è quella di tornare a dominare.

