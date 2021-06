Rinnovo Veloso: arriva l’ufficialità del prolungamento di contratto

Miguel Veloso ha rinnovato il proprio contratto con l’Hellas Verona: lo comunicato il club scaligero in una nota ufficiale

«Hellas Verona FC è lieto di comunicare il rinnovo di contratto di Miguel Veloso. Il capitano si è legato al Club gialloblù anche per la prossima stagione, 2021/22, che sarà la sua terza consecutiva in maglia gialloblù. Hellas Verona FC si compiace del prolungamento di contratto di Miguel Veloso, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in gialloblù»