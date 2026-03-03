Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Ecco la richiesta del club per la sua permanenza

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra finalmente chiarirsi. Dopo settimane di incertezze, il centravanti serbo ha avuto un incontro cruciale con la dirigenza bianconera alla Continassa per discutere il suo futuro. L’incontro, avvenuto alla vigilia della trasferta a Roma e alla presenza del padre Milos, dell’AD Damien Comolli e di Giorgio Chiellini, ha sancito una rinnovata apertura al rinnovo del contratto, che sembrava destinato a concludersi a giugno.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Vlahovic ha rassicurato la Juventus, dichiarando di non avere alcun accordo con altri club nonostante i numerosi interessamenti, tra cui quelli di top club come Barcellona, Bayern Monaco e Milan. Il centravanti serbo ha confermato che la sua priorità resta il club bianconero, un segnale importante dopo i contrasti e la distanza degli ultimi mesi. In particolare, il giocatore ha rivelato di essere motivato dal buon rapporto con l’allenatore Luciano Spalletti, che lo considera un elemento fondamentale nel suo progetto tecnico.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La trattativa si concentra ora su un delicato aspetto economico. La Juventus è pronta a blindare Vlahovic, ma chiede un significativo abbassamento del suo ingaggio. La proposta sarebbe quella di ridurre i 12 milioni previsti per la stagione 2025-2026 a circa 7 milioni annui, cifra simile a quella percepita dal giovane Kenan Yildiz. Questo accordo sarebbe in linea con il nuovo assetto societario, che ha recentemente rinnovato i contratti di Yildiz e Weston McKennie.

Sul fronte del recupero fisico, Vlahovic sta progressivamente tornando in forma dopo un lungo stop per un intervento agli adduttori. Il serbo è previsto di nuovo in allenamento con il gruppo nella prossima settimana e potrebbe essere convocato già per la partita di sabato contro il Pisa, con l’obiettivo di tornare a pieno regime per la trasferta a Udine a metà marzo.

La sua permanenza potrebbe cambiare anche i piani di mercato per l’estate. La Juventus, infatti, non sarebbe più alla ricerca di un sostituto, ma potrebbe puntare all’acquisto di un attaccante di livello per affiancarlo, formando una coppia offensiva devastante sotto la guida di Spalletti.