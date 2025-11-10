Rinnovo Vlahovic, cambia tutto in casa Juve? Ecco cosa risulta nei confronti della punta bianconera per il futuro - Calcio News 24

Rinnovo Vlahovic: la Juventus pronta a blindare il suo attaccante

Il Rinnovo Vlahovic torna a essere uno dei temi più caldi in casa Juventus. Dopo un’estate complicata, durante la quale il serbo era apparso separato in casa, e un avvio di stagione altalenante sotto la gestione di Tudor, l’arrivo di Luciano Spalletti ha cambiato drasticamente la situazione. Il nuovo tecnico ha ridato fiducia a Vlahovic, che ha risposto con prestazioni convincenti, riaccendendo l’interesse della dirigenza per un possibile Rinnovo Vlahovic.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, la Juventus starebbe valutando un approccio concreto per trattenere l’attaccante. Fino a poche settimane fa, le possibilità di prolungare il contratto apparivano nulle, con la rottura che sembrava definitiva. Tuttavia, le esigenze tecniche della squadra e l’impatto positivo del giocatore sotto Spalletti hanno spinto la società a riaprire i dialoghi sul Rinnovo Vlahovic.

Balzarini ha svelato anche alcuni dettagli economici della strategia bianconera. L’attuale contratto di Vlahovic, che prevedeva 8 milioni di euro più 2 di bonus fino alla passata stagione, sarebbe destinato a essere rivisto. La proposta della Juventus potrebbe aggirarsi su una base di 7-8 milioni, con un bonus alla firma non troppo elevato e un bonus finale legato agli obiettivi. L’obiettivo è convincere il giocatore ad accettare questa rimodulazione e al contempo evitare l’ingaggio “monstre” da 12 milioni previsto dal vecchio contratto.

Il Rinnovo Vlahovic non è dettato solo da ragioni tecniche, ma anche da motivazioni economiche e strategiche. La Juventus, infatti, ha compreso che vendere il serbo comporterebbe la necessità di acquistare un altro attaccante di livello, una scelta costosa e rischiosa. La situazione si complica ulteriormente considerando gli altri attaccanti in rosa. Secondo Balzarini, la società non sembrerebbe pienamente convinta delle qualità di Jonathan David. Questo scenario rende il Rinnovo Vlahovic una scelta logica, perché assicurerebbe continuità al reparto offensivo e ridurrebbe l’incertezza sulla prossima campagna acquisti.

In conclusione, la Juventus sembra pronta a dare una svolta sul fronte del Rinnovo Vlahovic, trasformando un rapporto complicato in un progetto a lungo termine. La fiducia ritrovata dal giocatore e le esigenze strategiche della società potrebbero portare a un accordo che garantisca stabilità e competitività all’attacco bianconero. Il futuro di Vlahovic, dunque, appare sempre più legato alla possibilità di un rinnovo contrattuale che soddisfi entrambe le parti.

