Rinnovo Vlahovic: Barone lancia l’indizio. Lo ha detto prima dell’Assemblea di Lega ai cronisti presenti

Presente anche Joe Barone all’Assemblea di Lega in scena quest’oggi. Intercettato dai cronisti presenti, il direttore generale della Fiorentina è stato interrogato anche sul futuro di Dusan Vlahovic: «State lavorando al suo rinnovo? Certo» la risposta del braccio destro di Commisso.

L’attaccante è un obiettivo della Juve (e non solo), con Massimiliano Allegri che lo avrebbe indicato come rinforzo preferito per il suo reparto offensivo.