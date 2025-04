Rinvio Lecce Atalanta, gli ultras non ci stanno e attaccano la Lega: «Non scendere in campo l’unica cosa da fare. Lega…»

Non scenderanno in campo oggi Lecce Atalanta, in un primo momento impegnate per la sfida della 34a giornata di Serie A, poi rinviata a causa del lutto di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra pugliese scomparso nella giornata di ieri, giovedì 24 aprile.

Immediato è stato il rinvio del match tra le due squadre alla giornata di domenica, ma la data non è stata ben accolta da molti, e tra questi ci sono gli ultras del Lecce che su instagram e con uno striscione appeso sui cancelli del Via del Mare hanno lasciato questo messaggio: «Non scendere in campo l’unica cosa da fare. Lega infame Lecce ti schifa».