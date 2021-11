Rio Ferdinand scarica Solskjaer: «Allo United serve uno come Ten Hag»

L’ex difensore del Manchester United Ferdinand vota Ten Hag come prossimo allenatore dei Red Devils

Rio Ferdinand, storico ex difensore del Manchester United, nel corso del suo podcast FIVE ha scaricato Solskjaer e fatto il nome di Ten Hag per la panchina dei Red Devils.

TEN HAG UNITED – «Prendo come esempio Antonio Conte. Un manager come lui entra in un nuovo ambiente e senza peli sulla lingua dice: “Io sono così. Se sei con me bene, altrimenti via”. Questa leadership è la differenza tra un buon allenatore e un top manager. Ecco, io non conosco personalmente Ten Hag, ma quello che sta facendo all’Ajax è davvero un lavoro fantastico. Ricordiamoci che l’Ajax non è assolutamente un club piccolo, ma è il più importante in Olanda e ogni giorno hanno la pressione di dover vincere ogni partita. Ci sono ovviamente differenze con il Manchester United ma la pressione di dover vincere è la stessa».