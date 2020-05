Ripresa allenamenti Brescia: al via le visite mediche ai giocatori

Da oggi partiranno le visite mediche ai giocatori del Brescia: sulla ripresa degli allenamenti invece nulla è ancora deciso

(-Dal nostro inviato Patrick Iannarelli) Da quest’oggi il Brescia sottoporrà i propri giocatori ai test necessari per la ripresa degli allenamenti. Visite mediche quindi per tutta la squadra in vista di un ritorno in campo.

Sugli allenamenti, tuttavia, ancora nessuna decisione è stata presa. Prima tutta la squadra sarà sottoposta test approfonditi e poi si deciderà sull’eventuale ripresa degli allenamenti.