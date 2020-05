Ripresa allenamenti Roma, allenamento mattutino per i giallorossi: contatti ridotti al minimo anche con mister Fonseca

Le visite mediche sono state effettuate, ora è il momento di scendere in campo e allenarsi a Trigoria: la Roma di Fonseca, in queste ore, si sta allenando in forma individuale sui terreni di gioco del centro sportivo.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, la squadra si è allenata al mattino: contatti ridotti al minimo anche con mister Fonseca. Ci saranno delle esercitazioni con il pallone, ma solo per curare la tecnica individuale.