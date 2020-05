Ripresa campionati, la deadline della UEFA può essere superata: il punto

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la deadline della UEFA del 2 agosto per chiudere i campionati può essere superata

La UEFA ha ordinato che entro il 2 agosto tutti i campionati nazionali dovranno chiudersi ed emanare verdetti definitivi. Ma potrebbe esserci una proroga. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, a Nyon stanno già arrivando (ufficiosamente) richieste di maggiore elasticità da parte delle varie Leghe che stanno lottando contro il tempo per far ripartire i rispettivi tornei domestici.

Ceferin ha già dato l’ok per non far disputare le coppe Nazionali purchè la stagione si chiuda entro il 2 agosto e non sembra intenzionato a dare ulteriori deroghe. Tutto potrebbe cambiare. Ora l’arma in mano alla Serie A e alle altre è la modifica dei format dei campionati e la conseguente introduzione dei play off per limitare il numero degli incontri da giocare (da comunicare entro il 25 maggio). Per Nyon è questa la strada che va seguita per salvaguardare le coppe europee.

La Figc e la Lega sarebbero naturalmente interessate dalla prospettiva di avere 3 finestre in più per concludere il campionato: di colpo si creerebbero i margini per recuperare i match di quelle formazioni che eventualmente andrebbero tutte in quarantena in caso di nuovi contagi. Sarebbe una sorta di prezioso paracadute per la Serie A, ma anche per gli altri campionati, dalla Liga alla Premier League.