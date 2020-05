Ripresa Liga, l’Atletico Madrid di Simeone torna ad allenarsi: sei campi in totale a disposizione dei colchoneros

L’Atletico Madrid si prepara al ritorno in campo. I colchoneros, come riportato da AS, alle ore 9.00 sono scesi in campo per poter preparare al meglio il ritorno in campo.

La squadra guidata da Diego Simeone è tornata sui campi del Cerro del Espino: la rosa verrà suddivisa in gruppi, potranno essere sfruttati i sei campi (quattro in erba e due in sintetico) per poter rispettare il distanziamento.