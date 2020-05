Ripresa serie A, si discute di orari e date: si torna in campo il 13 giugno? In questo modo si potrà terminare anche la Coppa Italia

Proseguono le discussioni sulle date. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i club continuano a premere in un’unica direzione, quella del 13 giugno.

In questo modo – si legge – sarà possibile anche giocare la Coppa Italia. Si parla anche di orari: ancora non ci sono indicazioni precise, ma l’ideale sarebbe quello di non giocare prima delle 18.45.