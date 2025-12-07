Risultati Bundesliga, il Borussia Dortmund risponde a Bayern Monaco e Lipsia. Successo anche dell’Amburgo che accende la zona salvezza!

Risultati Bundesliga, Brandt e Schlotterbeck firmano una vittoria pesante per i gialloneri. In coda, Poulsen decide il derby del Nord e lancia l’Amburgo

Il Borussia Dortmund era chiamato a reagire dopo le goleade di Bayern Monaco e RB Lipsia della giornata di ieri, che avevano aumentato la pressione nella corsa al terzo posto e lo ha fatto. Contro un Hoffenheim solido e sorprendentemente quinto in classifica, nella tredicesima giornata di campionato, la squadra di Niko Kovač ha dovuto soffrire, ma alla fine ha conquistato una vittoria preziosa.

Brandt la sblocca, Schlotterbeck la chiude

I gialloneri trovano il vantaggio al 43’: Julian Brandt è bravo a finalizzare un assist perfetto di Yan Couto, premiando una manovra sviluppata con pazienza. Nella ripresa arriva il raddoppio di Nico Schlotterbeck, che firma il definitivo 2-0 e mette al sicuro il risultato.

Con questo successo, il Dortmund resta pienamente in corsa per il terzo posto, evitando che Bayern e Lipsia prendano ulteriore margine.

Amburgo–Werder Brema: Poulsen decisivo all’84’

Nell’altra gara di giornata, fondamentale per la lotta salvezza, l’Amburgo batte 3-2 il Werder Brema grazie al gol di Yussuf Poulsen all’84’. Una partita ricca di colpi di scena: il Werder passa avanti con Stage al 45’, ma nella ripresa l’Amburgo ribalta tutto con Sambi-Lokonga e Vuskovic.

Il match però si riapre subito: al 78’, Njinmah firma il 2-2, prima che Poulsen, nel finale, consegni tre punti fondamentali ai padroni di casa.

La classifica

Con questa vittoria, l’Amburgo sale a 15 punti, allungando a +4 sulla zona play-out. Un successo pesante, soprattutto dopo la giornata movimentata in fondo alla classifica, con le affermazioni di Wolfsburg, Heidenheim e il pareggio del St. Pauli.

Una Bundesliga che continua a regalare corsa, equilibrio e scontri diretti decisivi, sia in alto che in basso.