Risultati classifica Premier League LIVE: tutti gli aggiornamenti dai campi

Risultati classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della trentaquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentaquattresima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra sabato 23 e lunedì 25 aprile: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato inglese si riallinea dopo i molti recuperi infrasettimanali in un weekend che avrà come antipasto la sfida Champions tra Arsenal e Manchester United, mentre il duello per il titolo vedrà il City ospitare il Watford e i Reds affrontare un delicatissimo derby contro l’Everton. Chelsea–West Ham sarà altra sfida nella corsa all’Europa, mentre a Brentford avverrà la romantica reunion tra Eriksen e Conte.

Sabato 23 aprile

Arsenal-Manchester United 3-1 LIVE (3′ Tavares, 32′ rig. Saka, 34′ Ronaldo, 70′ Xhaka)

Leicester-Aston Villa ore 16

Manchester City-Watford ore 16

Norwich-Newcastle ore 16

Brentford-Tottenham ore 18.30

Domenica 24 aprile

Burnley-Wolverhampton ore 15

Chelsea-West Ham ore 15

Brighton-Southampton ore 15

Liverpool-Everton ore 17.30

Lunedì 25 aprile

Crystal Palace-Leeds ore 21

CLASSIFICA

Manchester City 77

Liverpool 76

Chelsea 62

Arsenal 57

Tottenham 57

Manchester United 54

West Ham 52

Wolverhampton 49

Leicester 41

Brighton 40

Newcastle 40

Brentford 39

Southampton 39

Crystal Palace 37

Aston Villa 36

Leeds 33

Everton 29

Burnley 28

Watford 22

Norwich 21