Risultati classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentaduesima giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 2 e domenica 3 aprile: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato cadetto riparte dopo la pausa Nazionali e non si fermerà più in questa lunga e appassionante volata promozione. Il denso sabato vivrà nella doppia sfida di cartello che opporrà Lecce e Benevento a Frosinone e Pisa, con la capolista Cremonese che ospita la Reggina per provare a guadagnare lunghezze sulle inseguitrici. Domenica toccherà poi invece alle altre lombarde rispondere: il Brescia, passato nelle mani di Corini, attende il Vicenza, mentre il Monza avrà il difficile derby sul lago di Como.

Sabato 2 aprile

Cosenza-Parma LIVE 0-0

Cittadella-Ternana LIVE 0-0

Ascoli-Pordenone LIVE 0-0

Alessandria-Spal LIVE 0-0

Cremonese-Reggina LIVE 0-0

Lecce-Frosinone LIVE 0-0

Benevento-Pisa ore 16.15

Domenica 3 aprile

Crotone-Perugia ore 15.30

Brescia-Vicenza ore 15.30

Como-Monza ore 15.30

CLASSIFICA

Cremonese 59

Pisa 58

Monza 57

Lecce 56

Brescia 54

Benevento 51*

Frosinone 51

Ascoli 49

Perugia 46

Cittadella 44

Reggina 43

Ternana 41

Como 41

Parma 39

Spal 32

Alessandria 25

Cosenza 24*

Vicenza 24

Crotone 19

Pordenone 14

*una partita in meno

