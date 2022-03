Risultati e classifica Serie B: tutti gli aggiornamenti della ventinovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventinovesima giornata di Serie B che si svolgerà tra venerdì 11 e domenica 13 marzo: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato cadetto riparte in versione serale con l’anticipo del Tardini tra un deludente Parma e il Cittadella. Il sabato scatta invece con il botto in territorio salentino: in Lecce–Brescia si gioca una piccola porzione di Serie A, mentre Monza e Benevento hanno i tre punti obbligatori per rosicchiare lunghezze alle rivali. E nella giornata dei big match tra le Top 4, a chiudere di domenica ecco Pisa–Cremonese ad alta nobiltà.

Venerdì 11 marzo

Parma-Cittadella ore 20.30

Sabato 12 marzo

Reggina-Perugia ore 14

Lecce-Brescia ore 14

Ternana-Cosenza ore 14

Frosinone-Alessandria ore 16.15

Monza-Vicenza ore 16.15

Pordenone-Como ore 16.15

Spal-Ascoli ore 16.15

Benevento-Crotone ore 16.15

Domenica 13 marzo

Pisa-Cremonese ore 15.30

CLASSIFICA

Lecce 53

Cremonese 53

Pisa 52

Brescia 51

Monza 48

Benevento 47

Frosinone 45

Ascoli 43

Cittadella 42

Perugia 42

Reggina 39

Como 36

Ternana 34

Parma 34

Spal 31

Alessandria 25

Cosenza 23

Vicenza 21

Crotone 16

Pordenone 12

