Risultati classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti dai campi

Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventiquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventiquattresima giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 19 e domenica 20 febbraio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Prosegue senza sosta il campionato cadetto che vivrà un altro turno nel weekend. Si parte di sabato con il big match tra Monza e Pisa, ma occhio anche alle parti basse della classifica con il Parma di Iachini che deve dare gas per non finire clamorosamente invischiato in quota playout. Trasferta molto insidiosa invece per la nuova capolista Cremonese, impegnata in quel di Perugia. Domenica programma compatto ma succulento, con il Brescia che ospita il Frosinone mentre Lecce e Benevento cercano punti con Crotone e Cittadella.

Sabato 19 febbraio

Monza-Pisa ore 14

Parma-Ternana ore 14

Reggina-Pordenone ore 14

Ascoli-Alessandria ore 14

Vicenza-Spal ore 14

Perugia-Cremonese ore 16.15

Domenica 20 febbraio

Lecce-Crotone ore 15.30

Cittadella-Benevento ore 15.30

Como-Cosenza ore 15.30

Brescia-Frosinone ore 15.30

CLASSIFICA

Cremonese 44

Lecce 43

Brescia 43

Pisa 42

Monza 41

Frosinone 37

Benevento 37

Perugia 37

Ascoli 36

Cittadella 35

Como 31

Reggina 29

Ternana 28

Parma 28

Spal 23

Alessandria 23

Cosenza 19

Crotone 14

Vicenza 13

Pordenone 12

