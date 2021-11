Risultati e classifiche Champions League LIVE: tutti gli aggiornamenti della quarta giornata. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti di risultati e classifiche dalla quarta giornata di Champions League che si svolgerà tra martedì 2 e mercoledì 3 novembre. Ad aprire il turno ci saranno i campioni in carica del Chelsea impegnati in Svezia per sigillare una qualificazione che la Juve ha il dovere di ottenere in casa contro lo Zenit San Pietroburgo. Serata in cui l’Atalanta sogna invece il sorpasso a Cristiano Ronaldo e al suo Manchester United. Mercoledì da ultima spiaggia per il Milan che ospita il Porto per provare a rimanere in corsa sperando anche in buona notizie in arrivo da Anfield, mentre i cugini dell’Inter non possono commettere passi falsi sul campo dello Sheriff Tiraspol.

GIRONE A

Manchester City-Brugge 3/11 ore 21.00

Lipsia-Paris Saint Germain 3/11 ore 21.00

Classifica: Paris Saint Germain 7, Manchester City 6, Brugge 4, Lipsia 0

GIRONE B

Milan-Porto 3/11 ore 18.45

Liverpool-Atletico Madrid 3/11 ore 21.00

Classifica: Liverpool 9, Atletico Madrid 4, Porto 4, Milan 0

GIRONE C

Sporting Lisbona-Besiktas 3/11 ore 21.00

Borussia Dortmund-Ajax 3/11 ore 21.00

Classifica: Ajax 9, Borussia Dortmund 6, Sporting Lisbona 3, Besiktas 0

GIRONE D

Sheriff-Inter 3/11 ore 21.00

Real Madrid-Shakhtar Donetsk 3/11 ore 18.45

Classifica: Sheriff 6, Real Madrid 6, Inter 4, Shakhtar Donetsk 1

GIRONE E

Dinamo Kiev-Barcellona ore 21.00

Bayern Monaco-Benfica ore 21.00

Classifica: Bayern Monaco 9, Benfica 4, Barcellona 3, Dinamo Kiev 1

GIRONE F

Villarreal-Young Boys ore 21.00

Atalanta-Manchester Utd ore 21.00

Classifica: Manchester United 6, Atalanta 4, Villarreal 4, Young Boys 3

GIRONE G

Wolfsburg-Salisburgo 1-1 LIVE (4′ Baku, 30′ Wober)

Siviglia-Lille ore 21.00

Classifica: Salisburgo 7, Wolfsburg 2, Siviglia 3, Lille 2.

GIRONE H

Malmoe-Chelsea 0-0 LIVE

Juventus-Zenit ore 21.00

Classifica: Juventus 9, Chelsea 6, Zenit 3, Malmoe 0