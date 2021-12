Risultati e classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della diciannovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla diciannovesima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra domenica 26 e lunedì 27 dicembre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

La settimana made in England si ripropone con il più classico dei Boxing Day, questa volta però ancora boicottato dai rinvii causa covid. Domenica pomeriggio che vivrà sulla sfida a distanza, anche di orario, tra Manchester City e Chelsea così come sulla lotta per il quarto posto tra Arsenal, West Ham e Tottenham. A chiudere il programma toccherà lunedì sera al Manchester United che si recherà a St. James Park.

Domenica 26 dicembre

West Ham-Southampton 1-2 LIVE (8′ Elyounussi, 49′ Antonio, 61′ rig. Ward-Prowse)

Tottenham-Crystal Palace 2-0 LIVE (32′ Kane, 34′ Lucas)

Norwich-Arsenal 0-2 LIVE (6′ Saka, 43′ Tierney)

Manchester City-Leicester 4-2 LIVE (5′ De Bruyne, 14′ rig. Mahrez, 21′ Gundogan, 25′ rig. Sterling, 55′ Maddison, 59′ Lookman)

Aston Villa-Chelsea ore 18.30

Brighton-Brentford ore 21

Lunedì 27 dicembre

Newcastle-Manchester United ore 21

Gare rinviate per Covid

Liverpool-Leeds

Wolverhampton-Watford

Burnley-Everton

CLASSIFICA

Manchester City 44

Liverpool 41

Chelsea 38

Arsenal 32

West Ham 28

Manchester United 27

Tottenham 26

Wolverhampton 25

Leicester 22

Aston Villa 22

Brighton 20

Brentford 20

Crystal Palace 20

Everton 19

Southampton 17

Leeds 16

Watford 13

Burnley 11

Norwich 10

Newcastle 10