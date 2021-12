Risultati e classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della diciottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla diciottesima giornata di Premier League che si svolgerà nel weekend tra martedì 14 e giovedì 16 dicembre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

La settimana made in England si chiude con un turno fortemente snellito a causa dell’emergenza covid che sta creando non poche polemiche tra chi vorrebbe uno stop parziale del campionato fino a metà gennaio. Lunedì ci sarà una riunione d’emergenza per valutare il da farsi, nel frattempo saranno Leeds e Arsenal a catalizzare le attenzioni di sabato, mentre domenica restano in calendario le trasferte di City e Chelsea oltre al big match tra Tottenham e Liverpool.

Sabato 18 dicembre

Leeds-Arsenal 0-0 LIVE

Mercoledì 15 dicembre

Newcastle-Manchester City ore 15

Wolverhampton-Chelsea ore 15

Tottenham-Liverpool ore 17

Gare rinviate per Covid

Manchester Utd-Brighton

Aston Villa-Burnley

West Ham-Norwich

Southampton-Brentford

Watford-Crystal Palace

Everton-Leicester

CLASSIFICA

Manchester City 41

Liverpool 40

Chelsea 37

Arsenal 29

West Ham 28

Manchester United 27

Tottenham 25

Wolverhampton 24

Leicester 22

Aston Villa 22

Brighton 20

Brentford 20

Crystal Palace 20

Everton 19

Southampton 17

Leeds 16

Watford 13

Burnley 11

Norwich 10

Newcastle 10