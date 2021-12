Risultati e classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della sedicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

La fitta settimana made in England scatta con King Claudio a caccia di punti salvezza sul campo del Brentford, mentre la lotta per il titolo si ravviva di sabato: il City di Pep ospita i Wolves, mentre anche Tuchel e Klopp potranno sfruttare il turno casalingo contro Leeds e Aston Villa. Le altre due nobili Arsenal e Manchester United incrociano i tacchetti invece con Southampton e Norwich. Domenica con la rivelazione West Ham, il Leicester fresco di eliminazione dall’Europa League e l’Everton di Benitez. Ai box Brighton e Tottenham per il focolaio covid in casa Spurs.

Venerdì 10 dicembre

Brentford-Watford 0-0 LIVE

Sabato 11 dicembre

Manchester City-Wolverhampton ore 13.30

Chelsea-Leeds ore 16

Liverpool-Aston Villa ore 16

Arsenal-Southampton ore 16

Norwich-Manchester United ore 18.30

Domenica 12 dicembre

Burnley-West Ham ore 15

Leicester-Newcastle ore 15

Crystal Palace-Everton ore 17.30

Brighton-Tottenham rinviata

CLASSIFICA

Manchester City 35

Liverpool 34

Chelsea 33

West Ham 27

Tottenham 25

Manchester United 24

Arsenal 23

Wolverhampton 21

Brighton 20

Aston Villa 19

Leicester 19

Everton 18

Brentford 17

Crystal Palace 16

Southampton 16

Leeds 16

Watford 13

Norwich 10

Burnley 10

Newcastle 10