Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della ottava giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ottava giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 16 e domenica 17 ottobre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il sabato parte a mille con la capolista Pisa di D’Angelo che scenderà a Crotone per provare ad allungare ulteriormente. Alle spalle, interessante la sfida tra Ascoli e Lecce, due tra le prime inseguitrici dei nerazzurri. Trasferte delicate per Brescia e Frosinone, mentre Como–Alessandria assegna punti pesanti in chiave salvezza. Domenica, poi, programma asciutto ma di fuoco: Cremonese–Benevento d’altissima classifica, mentre Maresca e Stroppa si giocano una fetta delle rispettive panchine dopo l’avvio balbettante. A chiudere, il posticipo tra Cittadella e Spal.

Sabato 16 ottobre

Vicenza-Reggina 0-1 LIVE (31′ Galabinov)

Ascoli-Lecce 0-1 LIVE (7′ Strefezza)

Crotone-Pisa 2-1 LIVE (2′ Mulattieri, 24′ Zanellato, 45+1′ Toure)

Pordenone-Ternana 0-2 LIVE (10′ Donnarumma, 14′ Falletti)

Perugia-Brescia ore 16.15

Cosenza-Frosinone ore 16.15

Como-Alessandria ore 18.30

Domenica 17 ottobre

Cremonese-Benevento ore 14.00

Parma-Monza ore 16.15

Cittadella-Spal ore 20.30

CLASSIFICA

Pisa 19

Cremonese 15

Brescia 14

Lecce 14

Ascoli 13

Cittadella 12

Benevento 12

Frosinone 10

Reggina 10

Cosenza 10

Perugia 10

Monza 9

Parma 9

Spal 8

Ternana 7

Como 6

Crotone 4

Alessandria 4

Vicenza 3

Pordenone 1