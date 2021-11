Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della tredicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla tredicesima giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 20 e domenica 21 novembre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Ritroviamo il campionato cadetto dopo la pausa e subito si riparte con un match da circoletto rosso, ovvero quel Frosinone–Lecce che profuma d’altissima classifica. Occasione ghiotta di risalire per la Spal, mentre tra Ternana e Cittadella in palio punti validi per scalare ancora le posizioni che contano. Sabato importante anche per il Crotone dopo l’avvio balbettante e per la capolista Brescia che cerca l’allungo al Menti di Vicenza. Domenica non meno interessante, Maresca si gioca le ultime chance con il Cosenza mentre il Monza vorrà ristabilire le gerarchie contro il Como. Reggina–Cremonese e Pisa–Benevento sfide da playoff anziché no.

Sabato 20 novembre

Ternana-Cittadella 0-1 LIVE (23′ Vita)

Spal-Alessandria 2-3 LIVE (21′ Mancosu, 23′ Chiarello, 28′ Dickmann, 35′ Corazza, 38′ Arrighini)

Frosinone-Lecce 0-0 LIVE

Pordenone-Ascoli 0-1 LIVE (41′ Salvi)

Perugia-Crotone ore 16.15

Vicenza-Brescia ore 18.30

Domenica 21 novembre

Parma-Cosenza ore 14.00

Reggina-Cremonese ore 14.00

Monza-Como ore 16.15

Pisa-Benevento ore 20.30

CLASSIFICA

Brescia 24

Lecce 23

Pisa 22

Reggina 22

Frosinone 21

Benevento 19

Como 19

Cremonese 19

Cittadella 19

Ascoli 18

Monza 18

Perugia 17

Parma 16

Ternana 16

Cosenza 14

Spal 14

Alessandria 8

Crotone 8

Vicenza 4

Pordenone 3