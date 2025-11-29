Risultati Premier League, che spettacolo nel pomeriggio inglese! 19 gol in 4 partite: nel finale il City, 3-2 del Sunderland. Una doppietta di Thiaw fa volare il Newcastle

Risultati Premier League, che spettacolo: vittoria nel finale del City per 3-2, stesso risultato del Sunderland. Doppietta di Thiaw e vittoria 4-1 del Newcastle

La tredicesima giornata di Premier League inizia con una serie di partite emozionanti e gol a raffica, con 19 reti in 4 partite e spettacolo fino all’ultimo minuto.

Manchester City, vittoria in extremis contro il Leeds

Il Manchester City riesce a conquistare i tre punti contro il Leeds grazie a Phil Foden, autore di una doppietta e del gol decisivo al 92′. Nonostante una prima metà di partita dominata dal City, che aveva preso un 2-0 di vantaggio, la squadra di Pep Guardiola ha rischiato di gettare via la vittoria. Donnarumma, protagonista con una parata su rigore di Nmecha, non ha potuto nulla sulla ribattuta che ha portato al 2-2 momentaneo, ma Foden ha risolto con la rete nei minuti di recupero.

Strepitosa rimonta del Sunderland

Sunderland continua a sorprendere, con una rimonta incredibile contro il Bournemouth. I Black Cats erano sotto di due gol, ma hanno vinto 3-2 grazie a Le Fee, che ha riaperto il match dal dischetto, e con le reti di Traore e Brobbey a completare l’impresa. Questo successo porta il Sunderland al 4° posto momentaneo, un risultato che conferma la squadra come una delle rivelazioni della stagione.

Brentford vola in classifica

Il Brentford ha avuto la meglio sul Burnley con un 3-1 che arriva tutto nel finale. Le reti sono arrivate tutte dall’80’ in poi, con Thiago protagonista di una doppietta, che ha permesso ai Bees di portare a casa una vittoria fondamentale per la classifica.

Goleada del Newcastle contro l’Everton

Nel tardo pomeriggio, Newcastle prosegue la sua rimonta in classifica ed ha surclassato l’Everton con un 4-1 che ha visto una straordinaria performance da parte di Thiaw, autore di una doppietta. L’ex difensore del Milan ha aperto e chiuso la goleada bianconera, mentre Woltemade e Miley hanno completato il risultato. L’unico gol dell’Everton è arrivato grazie a Dewsbury-Hall, ma la partita era già ampiamente decisa.