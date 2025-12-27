Risultati Premier League, nel pomeriggio del sabato per la 18a giornata botta e risposta tra City e Arsenal in vetta. Liverpool che vince nel ricordo di Jota, goleada Brentford

Risultati Premier League, nel pomeriggio del sabato per la 18a giornata botta e risposta tra City e Arsenal in vetta. Vincono anche Liverpool e Brentford

La 18ª giornata di Premier League entra nel vivo al termine dei match delle ore 16:00, tutti ricchi di spunti tra lotta al vertice e zone calde della classifica. In primo piano il duello serrato tra Arsenal e Manchester City, mentre ad Anfield il Liverpool onora una giornata speciale con una vittoria sofferta.

Arsenal di carattere, ripsonde al City

Con il fiato del City sul collo, l’Arsenal non sbaglia e supera il Brighton per 2-1 all’Emirates. Decisive le reti di Ødegaard e l’autogol di Rutter, che riportano i Gunners in testa alla classifica a 42 punti.

Il Manchester City resta in scia grazie al successo esterno per 2-1 sul Nottingham Forest: a decidere l’incontro sono Cherki e Reijnders, con il francese protagonista anche nell’assist.

Liverpool vince nel ricordo di Diogo Jota

Nel giorno del ricordo di Diogo Jota, doppio ex di Liverpool e Wolverhampton, scomparso lo scorso luglio, i Reds trovano una vittoria importante ad Anfield. Contro i Wolves finisce 2-1, con un uno-due micidiale tra il 41’ e il 42’ firmato da Gravenberch e Wirtz. Nella ripresa Bueno accorcia le distanze, ma non basta per evitare la sconfitta.

Fulham solido, Brentford travolgente

Il Fulham conferma il suo ottimo momento superando 1-0 il West Ham in trasferta grazie alla rete di Raúl Jiménez, agganciando Crystal Palace e Brentford a 26 punti.

Proprio il Brentford è protagonista della goleada di giornata: 4-1 al Bournemouth, con doppietta (poi tripletta al 96’) di Schade e autogol di Petrovic. Il gol di Semenyo rende meno pesante il passivo per le Cherries.

Punto d’oro per il Burnley

Chiude il quadro il pareggio a reti bianche tra Burnley ed Everton. I Toffees, privi di Grealish, non vanno oltre lo 0-0 contro la neopromossa, che strappa un punto prezioso.

La corsa in Premier League resta apertissima, con la vetta che cambia di nuovo padrone e una classifica sempre più compatta.