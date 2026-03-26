Ritiro Inter 2026, il programma estivo prende forma: previste le amichevoli internazionali con Juve e Milan in Australia! I dettagli

L’Inter sta iniziando a disegnare il proprio programma estivo e le indiscrezioni che arrivano in queste ore parlano di una tournée di alto profilo tra Australia e Hong Kong. Secondo il Corriere dello Sport, il piano prevede per la squadra di Cristian Chivu una serie di amichevoli di lusso tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, con due classici del calcio italiano e una sfida internazionale di prestigio. In particolare, il quotidiano romano riferisce di possibili test contro Juventus e Milan in Australia, oltre a un’amichevole con il Chelsea a Hong Kong. Anche altre fonti sportive italiane confermano che l’Australia sarà una meta importante per l’estate dei grandi club di Serie A, con Inter, Juventus e Milan orientati verso una presenza contemporanea in Oceania.

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Due sfide italiane in Oceania e un test con il Chelsea in Asia

Il quadro, però, non è ancora definitivo. Le fonti consultate convergono sul fatto che manchino ancora gli ultimi accordi formali prima degli annunci ufficiali. Il Corriere dello Sport parla di un’estate “ancora da definire nei dettagli”, mentre SportMediaset aggiunge che il ritiro potrebbe comprendere una tappa in Germania oltre alla doppia tournée internazionale. L’ipotesi più accreditata resta comunque quella di un doppio confronto contro Juventus e Milan in Australia, in un contesto inedito per i due derby del calcio italiano, con successivo spostamento a Hong Kong per la sfida contro il Chelsea. Anche la Gazzetta dello Sport, parlando del programma della Juventus, aveva già indicato l’Inter come una delle possibili avversarie dei bianconeri in Australia, dettaglio che rafforza la solidità di questo scenario.

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Il nodo resta la disponibilità dei giocatori dopo il Mondiale 2026

La vera incognita, però, riguarda la composizione effettiva del gruppo che prenderà parte alla tournée. La prossima estate sarà infatti condizionata anche dal Mondiale 2026, che si giocherà tra 11 giugno e 19 luglio in Stati Uniti, Canada e Messico, e che inevitabilmente influenzerà i tempi di rientro dei nazionali. Per questo motivo, la prima parte della preparazione dell’Inter potrebbe svolgersi con una rosa parziale, in attesa dei ritorni scaglionati dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni. Al momento, quindi, il programma estivo nerazzurro prende forma con contorni sempre più chiari, ma resta ancora legato a una serie di variabili organizzative e tecniche che verranno sciolte solo più avanti.