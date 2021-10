Ritiro Lazio, Petkovic: «Nel 2013 fu decisivo per il 26 maggio»

L’ex allenatore della Lazio Petkovic ha parlato dell’utilità del ritiro, che ai suoi tempi fu decisivo per i biancocelesti

Dopo le pesante sconfitta contro il Verona, la Lazio è in ritiro da domenica. Una decisione che trova d’accordo Vladimir Petkovic, ex allenatore biancoceleste, che ne ha parlato in una intervista a Il Messaggero.

RITIRO UTILE – «Secondo me guardarsi in faccia e riflettere senza nessuna distrazione serve sempre. Prima del 26 maggio, nessuno voleva andare a Norcia, va riconosciuto alla società il merito di aver insistito. Si è creato un bell’ambiente positivo e tutto quanto è andato per il verso giusto».

