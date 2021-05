River Plate, tutti i portieri positivi al Covid: tra i pali il centrocampista Perez

Situazione davvero complicata per il River Plate che ha in squadra 20 calciatori positivi al COVID: in porta ci sarà Enzo Perez

Il River Plate stanotte, alle 2, affronterà il Santa Fe nella quinta giornata dei gironi di Copa Libertadores. Situazione molto complicata per gli argentini con 20 calciatori positivi al COVID.

Contagiati tutti e quattro i portieri che sono quindi indisponibili per la gara: come riporta Transfermarkt, in porta potrebbe giocare il centrocampista ex Benfica Enzo Perez che dal 2017 è tornaro al River.