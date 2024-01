River Plate, UFFICIALE: firma il figlio di un ex Roma

Nicolas Fonseca, figlio dell’ex giocatore della Roma Daniel Fonseca, ha ufficialmente firmato per il River Plate. Il comunicato

Nicolas Fonseca, figlio dell’ex giocatore della Roma Daniel Fonseca, ha ufficialmente firmato per il River Plate. Il comunicato

COMUNICATO – Questo sabato, prima dell’inizio della preseason 2024, Nicolás Fonseca ha firmato il suo contratto fino al 31 dicembre 2027 ed è diventato un nuovo calciatore del River Plate. Fonseca, nato il 19 ottobre 1998 in Italia (dove all’epoca giocava suo padre, Daniel Fonseca, anche lui nel River nel 2002), lavora come centrocampista centrale e proviene dal Montevideo Wanderers. Al River Camp, il giocatore ha suggellato il suo legame accompagnato dal 1° Vice Presidente, Matías Patanian, e dal titolare Eduardo Barrionuevo. Quindi, ha condiviso il suo primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra prima di recarsi a Orlando per prendere parte alla preseason della squadra professionistica.