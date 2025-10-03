Paulo Fonseca, la rinascita a Lione: primo in Ligue 1 e in Europa League con una difesa di ferro

La rivincita di Paulo Fonseca: Lione leader in Francia e in Europa grazie a una difesa impenetrabile. Tutti i dettagli

La rinascita di Paulo Fonseca a Lione

Paulo Fonseca, allenatore portoghese noto per il suo calcio offensivo e per l’esperienza alla Roma e al Milan, sta vivendo un momento di rivincita personale e professionale. Alla guida dell’Olympique Lione, il tecnico è riuscito a portare la squadra in vetta alla Ligue 1, a pari punti con il Paris Saint-Germain, e a dominare il girone di Europa League con due vittorie senza subire gol.

Dalla crisi alla rinascita

Il club francese ha attraversato mesi difficili: in estate era arrivata persino una retrocessione d’ufficio in Ligue 2 a causa dei problemi finanziari, poi ribaltata in appello. La società ha dovuto ridimensionarsi, cedendo giocatori di talento come Rayan Cherki (trequartista cresciuto nel vivaio), Georges Mikautadze (attaccante georgiano) e Said Benrahma (esterno offensivo algerino). Anche veterani come Alexandre Lacazette, ex capitano e simbolo del club, e Nemanja Matic, centrocampista serbo, hanno lasciato.

Una squadra giovane e sorprendente

Fonseca ha dovuto ricostruire con risorse limitate, puntando su scommesse e giovani di prospettiva. Tra i protagonisti spicca Ruben Kluivert, figlio di Patrick e fratello di Justin, che ha già trovato il gol in Europa. In attacco si è affidato a Martín Satriano, ex Inter, attaccante uruguaiano non prolifico ma prezioso per il lavoro di squadra. A dare equilibrio restano due senatori: Corentin Tolisso, centrocampista campione del mondo con la Francia nel 2018, e Nicolás Tagliafico, terzino argentino campione del mondo nel 2022.