Rizzoli: «C’è molta ignoranza sulle regole del calcio» – VIDEO

Nicola Rizzoli, designatore e responsabile del CAN A, ha parlato anche della compresone delle regole nel calcio nella sua intervista rilasciata a DAZN.

«La prima cosa che ho iniziato il corso, la prima cosa che ho capito è che ero convinto di sapere tutto ma in realtà non sapevo niente. Io vivevo in un mondo, giocavo in un mondo senza sapere le regole. Me le creavo nella mia fantasia».