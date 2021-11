Roberto Carlos sicuro: «Lo Shakhtar Donetsk potrà raggiungere la finale di Champions in futuro»

Roberto Carlos ha parlato delle prospettive di crescita dello Shakhtar Donetsk, squadra attualmente allenata da De Zerbi

SHAKHTAR – «Guardo molte partite dello Shakhtar. Ci sono molti brasiliani lì, tra loro ci sono i miei amici. Ad esempio Dentinho, con cui abbiamo giocato insieme per il Corinthians. Anche Dodo, Tete sono ottimi calciatori. Sono molto contento che lo Shakhtar guardi ogni volta al Brasile alla ricerca di nuovi giocatori. Nuovi talenti brasiliani. Ci sono 13 brasiliani allo Shakhtar, se non sbaglio. Devo congratularmi con il presidente per aver ingaggiato giocatori così meravigliosi. Lo Shakhtar ha fatto grandi progressi in tutti i tornei a cui partecipa. Questa è una squadra che dà molto al calcio ucraino. È utile anche per i rivali come il Real Madrid incontrare queste squadre. E questo è vantaggioso ovviamente per lo Shakhtar, poiché esiste l’opportunità di acquisire un’esperienza unica sfidando certe squadre. Per come la vedo io, lo Shakhtar è la squadra che potrà raggiungere le semifinali o addirittura la finale di Champions League nel prossimo futuro. Ma adesso è importante che lo Shakhtar cresca. Per fare questo, devi giocare contro rivali come il Real Madrid».