Robinho, il Brasile potrebbe accettare il trasferimento della condanna

L’ex calciatore del Milan, Robinho, potrebbe scontare i nove anni di prigione a cui è condannato in Italia, ma in Brasile

Nuovi aggiornamenti sulle vicende giudiziarie di Robinho. Il calciatore è stato condannato dalla legge italiana a 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, ma il governo brasiliano non aveva concesso l’estradizione.

Per l’ex Milan però i guai non sono finiti: il procuratore generale Carlos Frederico Santos è pronto però ad accogliere la richiesta italiana di trasferimento della condanna. Il procuratore ha consegnato alla giustizia quattro indirizzi per individuare l’ex calciatore, tutti a Baixada Santista, sulla costa di San Paolo .